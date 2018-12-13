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شكرا لقرائتكم أبو ريدة: اتصالات جارية لمعرفة موقف مصر النهائي من طلب استضافة أمم إفريقيا 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، أن الإتصالات جارية مع كافة الجهات المعنية، قبل إعلان موقف مصر النهائى من التقدم بطلب رسمى لإستضافة أمم افريقيا 2019 بعد اعتذار المغرب.
كان الاتحاد الإفريقى أعلن مؤخرا سحب التنظيم من الكاميرون بداعى عدم الجاهزية، قبل أن تعتذر المغرب عن الإستضافة.
قال أبو ريدة ، لابد من التحقق من موقف المغرب النهائى، قبل أن تتقدم مصر بهذا الطلب حفاظا على العلاقات مع المغرب الشقيق، مضيفا أن مصر جاهزة فى أى وقت لإستضافة أكبر الأحداث الرياضية.
تابع رئيس اتحاد الكرة أنه لم يدل بأى تصريحات إعلامية بشأن تقديم طلب رسمى لإستضافة أمم افريقيا 2019، لحين الانتهاء من التواصل مع كافة الجهات المعنية ثم إعلان الموقف الرسمى لمصر.
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