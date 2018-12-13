شكرا لقرائتكم رسائل جروس للاعبى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، التدريب الجماعى اليوم، بعقد جلسة مع اللاعبين لتوجيه رسائل خاصة لهم قبل ساعات من مواجهة القطن التشادى فى افتتاح المشوار الأفريقى .

ويتلقى الزمالك مع القطن التشادى فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية مساء السبت المقبل بملعب برج العرب .

وأستغل السويسرى جروس، تواجد جماهير الزمالك أمام مقر النادى لشراء تذاكر مباراة القطن التشادى فى إشعال حماس لاعبى فريقه وطالبهم بضرورة الفوز لإسعاد هذه الجماهير التى تتواجد منذ الصباح أمام مقر النادى لشراء التذاكر ودعم اللاعبين فى اللقاء الهام .

كما شدد جروس خلال حديثه مع لاعبى الزمالك على ضرورة تحقيق فوز مريح أمام القطن فى مباراة الذهاب لخوض مباراة العودة أحد أيام 21 أو 22 أو 23 ديسمبر الجارى بأعصاب هادئة وبدون ضغوط زائدة .

ويختتم الزمالك تدريباته الجماعية بالقاهرة اليوم قبل السفر إلى الإسكندرية غدا الجمعة للدخول فى معسكر مغلق لحين خوض المباراة مساء السبت .