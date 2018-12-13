شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب تنزانيا يهزم ليبيا 6 / 5 ويتوج بالمركز السابع بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز المنتخب التنزانى على نظيره الليبى 5/6 ليحتل المركز السابع فى ترتيب المنتخبات الأفريقية المشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية التى تختتم غدًا بمدينة شرم الشيخ . وبذلك يحتل المنتخب الليبى المركز الأخير فى البطولة، ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره المغرب غدًا على المركزين الثالث والرابع. كان منتخب نيجيريا قد فاز على مصر 6/5 وتأهل لكأس العالم 2019 المقرر إقامتها بأوروجواي، كما تأهل أيضًا منتخب السنغال للمونديال بعد الفوز على المغرب 7/2.

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