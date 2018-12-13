ترتيب رياض محرز في قائمة الأعلى أجرا بمانشستر سيتي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رغم انضمامه إلى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة قصيرة ومنذ وقت قريب، إلا أن النجم الجزائري رياض محرز، جاء اسمه ضمن قائمة اللاعبين الأعلى أجرا داخل الفريق.

الموقع الفرنسي “سبورت 10” المختص بمتابعة الجوانب الاقتصادية في كرة القدم الأوروبية، كشف عن الترتيب الخاص بأعلى اللاعبين أجرا في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

الجزائري رياض محرز، حل خامسا في هذا الترتيب براتب سنوي 11.9 مليون يورو، متقدما على عدد من نجوم الفريق على غرار الألماني ليروي ساني (5.4 مليون يورو) والبرتغالي بيرناردو سيلفا (10.5 مليون يورو) والبرازيليان فيرناندينيو (9 ملايين يورو) وجابرييل جيسوس (5.4 مليون يورو).

ويتحصل أربعة لاعبين فقط على أجر سنوي أعلى من محرز، وهم الإسباني ديفيد سيلفا (13.1 مليون يورو) والأرجنتيني سيرخيو أجويرو (14.9 مليون يورو) والبلجيكي كيفن دو بروين (16.7 مليون يورو) والإنجليزي رحيم سترلينج (17.9 مليون يورو).

محرز كان قد انتقل إلى صفوف مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد مفاوضات عسيرة مع إدارة ليستر سيتي التي حاولت الإبقاء عليه في الفريق لفترة إضافية.. وشارك اللاعب في 23 مباراة بقميص السيتي أسهم خلالها في 13 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.