زوجة ماورو إيكاردي تبكي في المدرجات.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أجهشت واندا نارا، زوجة النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، بالبكاء خلال حضورها مبارات إنتر ميلان وآيندهوفن الهولندي، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

عدسات المصورين، كانت قد التقطت واندا نارا، زوجة إيكاردي، وهي تبكي بشدة عقب إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية، وتوديع الفريق لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

بكاء واندا نارا، جاء بسبب خروج فريق إنتر ميلان الملقب بـ”الأفاعي” من دوري أبطال أوروبا، عقب التعادل 1-1 مع آيندهوفن الهولندي، حيث يلعب زوجها ماورو إيكاردي مع إنتر.

هدف التعادل لإنتر الذي سجله إيكاري خلال المباراة لم يخفف من وطأة حزن زوجته واندا، التي ظهرت في لقطة مؤثرة وهي تذرف الدموع بعد إطلاق الحكم صفارته معلنا نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

إنتر ميلان كان في حاجة إلى الفوز أو التعادل، لخطف بطاقة التأهل الثانية من المجموعة الثانية بعدما حجز برشلونة البطاقة الأولى، شريطة هزيمة توتنهام في ملعب “كامب نو” أمام البارسا، لكن النادي الإنجليزي فرض التعادل الإيجابي 1-1 على مضيفه، وخطف تأشيرة العبور لدور الـ16.