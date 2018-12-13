صديقة دييجو مارادونا تطرده من المنزل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، لموقف محرج وذلك بعدما وقعت خلافات بينه وبين صديقته روسيو أوليفا.

أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، بعد علاقة علنية دامت 6 سنوات كاملة مع حبيبته الشابة، تعرض لفضيحة من نوع خاص.. حيث كشفت تقارير إعلامية أن حبيبته طردته من المنزل الذي اشتراه لها وكان يسكن فيه معها.

صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، ذكرت أن الشابة روسيو أوليفا البالغة من العمر 28 عاما، أنهت علاقتها العاطفية مع حبيبها مارادونا، البالغ من العمر 58 عاما.

الصحيفة أضافت: إن مارادونا تعرض للطرد القاسي من منزل أوليفا، بالرغم من أنه اشتراه لها من ماله الخاص قبل فترة، مشيرة إلى أن مارادونا المدير الفني لفريق دورادوس المكسيكي الحالي يعيش أزمة عاطفية.

العلاقة بين الطرفين كانت قد شهدت سلسلة من الشجارات خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي جعلهما ينهيان علاقتهما، بالرغم من أن مارادونا لم يكن يرغب في الفراق.

الصحيفة نقلت عن صحفي قوله: إن أسطورة كرة القدم مارادونا كان قد أهدى منزلا فخما لحبيبته في منطقة “بيلا فيستا” بالعاصمة الأرجنتينية، بوينوس آيرس.