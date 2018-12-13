تييري هنري يحرج لاعبه أمام الكاميرات.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وضع النجم الفرنسي تييري هنري، المدير الفني لفريق موناكو الفرنسي، حارس فريقه الشاب لويك بادياشيل، في موقف محرج خلال أحد المؤتمرات الصحفية.

تييري هنري يبدو أنه أراد أن يقدم درسا في الانضباط لبادياشيل، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه مع ضيفه بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

وأظهر مقطع فيديو، من المؤتمر الصحفي للفريق الفرنسي قبل مباراته في دوري أبطال أوروبا، المدرب هنري مع اللاعب وبعد نهاية المؤتمر الصحفي نهض هنري وبادياشيل استعدادا لمغادرة القاعة، وبينما كان هنري يهم بإعادة مقعده إلى مكانه، فوجئ بأن لاعبه الشاب ترك مقعده وغادر المؤتمر.

رد فعل تييري هنري جاء صارما، حيث أظهر غضبه من سلوك بادياشيل، وطالب الأخير بالعودة مرة أخرى لوضع الكرسي في مكانه حيث امتثل اللاعب لأمر مدربه.

هنري اللاعب السابق لفريق برشلونة الإسباني، كان غاضبا من الفرنسي بادياشيل، حيث ناداه مطالبا إياه بالعودة لتصحيح خطئه.. وخوفا من أي عقاب، عاد الحارس إلى القاعة وأرجع كرسيه إلى مكانه، ثم غادر من جديد.

محللون كثيرون اعتيروا أن تييري هنري، قد بدأ يفقد خفة دمه التي كان يتمتع بها حين كان محللا رياضيا في قناة “سكاي سبورتس”، مرجعين ذلك إلىأنها من الممكن أن تكون بضغوط المهنة الجديدة التي بات يتقلدها.

عدد كبير من مشاهدي الفيديو سخروا من ردة فعل هنري، حيث قالوا إن المدرب أحرج حارسه الشاب أمام وسائل الإعلام، مشيرين إلى أنه كان بإمكانه القيام بالأمر بنفسه.

يشار إلى أن إدارة موناكو كانت قد عينت في أكتوبر الماضي، الدولي الفرنسي السابق تييري هنري مدربا جديدا للفريق خلفا لليوناردو جارديم.