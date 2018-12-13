الامارات | بالفيديو.. عيناوي يهدي حارس "الزعيم" هدية غير متوقعة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. عيناوي يهدي حارس "الزعيم" هدية غير متوقعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم مشجع عيناوي، ويدعى فيصل ويملك ملحمة "حيران الدار"، حارس مرمى فريق العين خالد عيسى ذبيحة عبارة "حوار" هو ابن الجمل وذلك على خلفية تألقه خلاله ركلات الترجيح في المباراة التي جمعت العين مساء أول من أمس بفريق تيم يلينغنتون النيوزيلندي في افتتاح مونديال كأس العالم لكرة القدم على استاد هزاع بن زايد.

وقال المشجع العيناوي في مقطع فيديو نشره الحارس عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب المباراة: "بمناسبة تألق خالد عيسى في ركلات الترجيح، نحن ملحمة حيران الدار له "حوار" يصل حتى بيته فقط أريد الحصول على عنوانه".

وكان الحارس الدولي استقبلت شباكه ثلاثة أهداف في الشوط الأول لمباراة فريقه أمام تيم يلينغنتون النيوزيلندي لكنه عاد وتألق في الركلات الترجيحية التي وصلتها إليها المباراة بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل 3-3، وتصدى عيسى لركلتين ترجيحيتين ليقود فريقه للتأهل للدور الثاني ويحصل على جائزة أفضل لاعب من "الفيفا".

وقال خالد عيسى في تصريحات صحافية عقب المباراة: "لقد كانت مواجهة صعبة للغاية، استقبلنا ثلاثة أهداف كادت أن تعقد من مهمتنا، ليس من السهل العودة في مثل هذه النتائج، لقد لعبنا بصبر في الشوط الثاني وكافحنا من أجل الحصول على بطاقة التأهل، زملائي اللاعبين كانوا قدر التحدي والمسؤولية، كنا تحت الضغط بسبب الأهداف الثلاثة".

وتابع: "العين استطاع أن يتجاوز رهبة البداية بالفوز في المباراة بعودة تاريخية بعد أن كنا متأخرين بالنتيجة، كما ذكرت لكم كنا نلعب تحت الضغط بسبب الأهداف الثلاث ولكن الآن بعد التأهل قد زالت تلك الرهبة ونحن سنعمل على أن لا نكرر نفس الأخطاء التي وقعنا فيها خلال المباراة، بالتأكيد مهمتنا أمام الترجي التونسي لن تكون سهلة ولكننا على ثقة بأن وقفة الجماهير ستساعدنا".

وتعليقاً على سؤال حول حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة من "الفيفا"، قال حارس مرمى فريق العين: "الجائزة ليست لخالد عيسى وحده وإنما لكل العيناوية، أنا سعيد جداً لأنني استطعت التصدي لركلتين ترجيحيتين في اللقاء وهو حافز بالنسبة لي لأن أظهر بصورة أفضل في المباراة المقبلة أمام فريق الترجي".