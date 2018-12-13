شكرا لقرائتكم خبر عن هاني أبوريدة: مصر ستتقدم بطلب لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال هاني أبوريدة، رئيس اتحاد كرة القدم المصري، إن مصر ستتقدم بطلب لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأكد أبوريدة، في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن مصر قررت بشكل نهائي التقدم للحصول على حق تنظيم البطولة.

كان دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أعلن الأربعاء، أنه جارٍ التنسيق بين هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، مع الاتحاد الأفريقي، لتحديد موقف مصر النهائي من الترشح لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2019 بدلا من الكاميرون.

وشدد أبوريدة على أهمية استضافة حدث كبير مثل كأس أمم أفريقيا، مؤكدا على قدرة مصر الكبيرة على استضافة أراضيها وملاعبها لتلك البطولة.

واعتذرت المغرب عن الترشح لاستضافة أمم أفريقيا 2019 بعد قرار «كاف» بسحبها من الكاميرون لعدم جاهزية البنية التحتية.