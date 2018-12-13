الإمارات تعلن عن موعد انطلاق دوري فوق 40 سنة

أعلن مجلس الشارقة الرياضي، أن النسخة الثانية من بطولة دوري فوق 40 عاماً لكرة القدم، ستنطلق خلال فبراير/شباط القادم، وذلك تحقيقا لأهداف المجلس ورسالته فيما يخص نشر الثقافة الرياضية في المجتمع.

وقال عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، إنه تجري الاستعدادات لتنظيم النسخة الثانية من البطولة، وسيتم مخاطبة الأندية الرياضية والمؤسسات التي ترغب في المشاركة فيها، وتجهيز اللائحة الفنية الخاصة، والإشراف على مختلف الأمور عبر اللجنة المنظمة التي سيتم تشكيلها.

وأضاف، أن البطولة تأتي ضمن خطة وإستراتيجية إدارة التطوير الرياضي في المجلس، لتحقيق عدة أهداف أساسية، وهي تعزيز نشر ثقافة ممارسة الرياضة وتوسيع دائرة ممارسيها وتطويرها وتنميتها.

وأوضح أن البطولة تعد تجمعا رياضيا كبيرا، يضم نجوم الأندية والمنتخبات الذين أثروا في مسيرة كرة القدم الإماراتية خلال السنوات الماضية، مع فرق أنديتهم والمنتخبات، واعتزلوا اللعب، بما يترجم أهداف ورسالة المجلس الاستراتيجية ولا تقتصر الرياضة على أعمار معينة.