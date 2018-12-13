شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي عن عودة باسم مرسي: ننتظر مصير عمرو جمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد اللواء أشرف عامر رئيس نادى الانتاج الحربى أن ناديه لم يناقش عودة باسم مرسى مهاجم الزمالك الحالى والانتاج السابق لصفوف العجلات الحربية ، مؤكداً أن ناديه ينتظر معرفة مصير عمرو جمال مهاجم الاهلى لضمه .

وقال رئيس الانتاج الحربى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" : " مختار مختار المدير الفنى للفريق لم يطلب عودة باسم مرسى حتى ندخل فى مفاوضات مع اللاعب فهى أمر غير مطروح من الاساس" .

كان باسم مرسي قد فسخ تعاقده مع نادي لاريسا اليوناني بعد تعذر عودته لليونان ، ويمتد تعاقد باسم مرسي مع الزمالك حتى صيف عام 2020.

وشارك باسم مرسي مع لاريسا حتى الآن في خمس مباريات بكل البطولات ولم يسجل أو يصنع أي هدف حتى الآن.

ويضيف أشرف عامر : " ننتظر معرفة مصير عمرو جمال مع الاهلى لضم اللاعب ، ولم نتحدث معه فى الامر احتراماً لإدارة القلعة الحمراء".

عمرو جمال يتواجد حالًا على قائمة انتظار الأهلى، وفى حال عدم قيده بقائمة المارد الأحمر فى يناير المقبل يصبح من حق اللاعب الانتقال لأى نادٍ آخر مجانًا.