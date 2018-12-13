شكرا لقرائتكم أبو ريدة يناقش استضافة مصر لأمم إفريقيا 2019 مع رئيس الكاف بشرم الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، جلسة مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، فى شرم الشيخ لمناقشة إمكانية استضافة مصر لبطولة أمم افريقيا 2019. ويصل أبو ريدة وأحمد أحمد إلى شرم الشيخ اليوم لحضور المباراة النهائية لبطولة أمم افريقيا للكرة الشاطئية التى تقام غدا. كانت المغرب أعلنت أمس اعتذارها عن عدم استضافة أمم افريقيا 2019.

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