شكرا لقرائتكم بالتشاور مع رئيس الكاف .. أبوريد ةيبحث استضافة أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، جلسة مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، فى شرم الشيخ لمناقشة إمكانية استضافة مصر لبطولة أمم افريقيا 2019. ويصل أبو ريدة وأحمد أحمد إلى شرم الشيخ اليوم لحضور المباراة النهائية لبطولة أمم افريقيا للكرة الشاطئية التى تقام غدا. كانت المغرب أعلنت أمس اعتذارها عن عدم استضافة أمم افريقيا 2019.

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