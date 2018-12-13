شكرا لقرائتكم بشكل نهائي.. مصر تتقدم لاستضافة أمم إفريقيا 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، التقدم بطلب رسمى إلى الكاف لإستضافة أمم افريقيا 2019 بعد اعتذار المغرب. كان اتحاد الكرة أعلن فى وقت سابق، عدم التقدم فى حالة رغبة المغرب فى التنظيم حفاظا على العلاقات مع المغرب الشقيق. كشف مصدر باتحاد الكرة أن مصر ستتقدم بطلب رسمى للكاف خلال الساعات المقبلة، لنيل شرف التنظيم.







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