شكرا لقرائتكم مدرب تشيلسي: مزاعم العنصرية ضد سترلينج "مثيرة للاشمئزاز" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مزاعم تعرض رحيم سترلينج مهاجم مانشستر سيتي لهتافات عنصرية من جماهير فريقه بأنها "مثيرة للاشمئزاز" وأدان التمييز بكل أشكاله في أول حديث علني له عن الواقعة.

وقال تشيلسي يوم الاثنين إنه منع أربعة مشجعين من حضور مبارياته في انتظار تحقيقات الشرطة في الواقعة التي حدثت خلال الفوز 2-صفر على مانشستر سيتي باستاد "ستامفورد بريدج" يوم السبت.

وأبلغ مدرب تشيلسي الصحفيين قبل مواجهة فريقه ضد فيدي في الدوري الأوروبي في بودابست اليوم الخميس "أولا أود القول إنني أدين أي نوع من التمييز وبالتأكيد يجب أن نتوقف عند هذا الحد، لأن هناك تحقيقات وأعتقد أنه من الأفضل عدم الحديث عن الأمر. بالتأكيد أدين أي نوع من التمييز"، مضيفاً، "الأمر مثير للاشمئزاز تعرفون رأيي ورأي النادي جيدا لكن يجب علينا التقدم للأمام".

ونشر سترلينج بيانا في حسابه في انستجرام الأحد الماضي أشار فيه إلى أن الصحف تغذي العنصرية في كرة القدم من خلال طريقة تناولها لأخبار اللاعبين السود الشبان مقارنة بنظرائهم البيض، واتفق اتحاد اللاعبين المحترفين ولاعبون سابقون مع تصريحاته.

واعترف أحد جماهير تشيلسي الذين تم إيقافهم بتوجيه إهانات إلى سترلينج لكنه أكد أنها " ليست ذات طبيعة عنصرية"، وأوضح روبن لوفتوس تشيك زميل سترلينج في المنتخب الإنجليزي أن الأمر بحاجة إلى رد قوي للتخلص من هذه المشكلة في الرياضة.

وقال لوفتوس تشيك "الأمر لا يحدث كثيرا في إنجلترا لكنه ما زال يحدث، أغلب الناس لا يحبون ذلك ويجب تخلص كرة القدم من هذا الأمر في أسرع وقت ممكن".

وأضاف "سترلينج كان محقا فيما قاله، لا أعتقد أن هذا يجب أن يحدث في الرياضة أو أي مكان، حديثه عن الأمر كان صحيحا. لو تعرضت لذلك سأتحدث عنه".