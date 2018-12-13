شكرا لقرائتكم سيسكا يلقن ريال مدريد أكبر خسارة في تاريخه الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى ريال مدريد الإسباني لطمة جديدة في الموسم الحالي ومني بهزيمة ثقيلة صفر - 3 أمام ضيفه سيسكا موسكو الروسي يوم الأربعاء في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة السابعة بالدور الأول لدوري أبطال أوروبا، والتي شهدت خسارة روما الإيطالي 1 - 2 أمام مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي.

وتلقى ريال مدريد أكبر خسارة على ملعبه في تاريخه الأوروبي، وحافظ الريال وروما على موقعيهما في المجموعة حيث تجمد رصيد الريال عند 12 نقطة في الصدارة مقابل تسع نقاط لروما في المركز الثاني علما أنهما ضمنا التأهل لدور الستة عشر قبل مباريات هذه الجولة.

ورفع سيسكا موسكو رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف فقط أمام فيكتوريا بلزن لينتقل سيسكا موسكو إلى اللعب في دورالـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي.

ولقن سيسكا موسكو مضيفه درسا قاسيا وتغلب عليه بثلاثة أهداف سجلها فيدور شالوف وجورجي شينيكوف وآرنور سيغوردسون في الدقائق 37 و43 و73.