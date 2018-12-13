شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق لوزارة الشباب على التعاقد مع فالكون لتوفير الأمن بمركز شباب الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الشباب والرياضة مع مجموعة شركات "فالكون" لتوفير خدمات الأمن والحراسة والنظافة لمركز شباب الجزيرة، وذلك سعياً لإحداث نقلة نوعية فى إدارة المركز بما يسهم فى تحقيق الاستفادة القصوى للنشء والشباب، وحسن إدارة موارد المركز، والعمل على تنميته والحفاظ على مرافقه ومنشأته.

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق لوزارة الشباب على التعاقد مع فالكون لتوفير الأمن بمركز شباب الجزيرة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .