شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخصص 4 منافذ داخل النادى لبيع تذاكر مباراة القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص مسئولو نادى الزمالك 4 منافذ داخل النادى بممر شارع الملك فاروق أمام البوابة الرئيسية المطلة على شارع جامعة الدول العربية لبيع تذاكر مباراة القطن التشادى المقرر لها يوم السبت المقبل فى افتتاح مشوار الفريق فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية. ويترقب مسئولو الزمالك وصول تذاكر مباراة القطن من الإسكندرية لبدء عملية البيع. وجاء تخصيص 4 منافذ لبيع التذاكر فى ظل الأعداد الكبيرة المتواجدة من الجماهير أمام مقر النادى لشراء تذاكر المباراة.

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخصص 4 منافذ داخل النادى لبيع تذاكر مباراة القطن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .