شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر التقدم بطلب رسمى لاستضافة أمم أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة التقدم بطلب رسمى إلى الكاف لاستضافة أمم أفريقيا 2019 بعد اعتذار المغرب.

كان اتحاد الكرة قد أعلن فى وقت سابق، عدم التقدم حال رغبة المغرب فى تنظيم البطولة، حفاظا على العلاقات مع المغرب الشقيق.

كشف مصدر باتحاد الكرة، لـ"الخليج 365"، أن مصر ستتقدم بطلب رسمى للكاف خلال الساعات المقبلة، لنيل شرف التنظيم.