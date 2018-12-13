شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستفسر من القطن التشادى عن موعد مباراة العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب مسئولو الزمالك وصول بعثة القطن التشادى إلى القاهرة، اليوم الخميس، للاستفسار عن موعد مباراة العودة بين الفريقين، فى دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقى الزمالك مع القطن التشادى فى مباراة الذهاب مساء السبت المقبل بملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويقام لقاء العودة بين الزمالك والقطن التشادى أحد أيام 21 أو 22 أو 23 ديسمبر الجارى على ملعب الأخير، لكن حتى الآن لم يتم إخطار النادى الأبيض بالموعد النهائى للمباراة.

ويسعى الزمالك لمعرفة موعد لقاء العودة مبكرا، حتى يتسنى لهم حجز تذاكر الطيران، خاصة أن رحلة السفر إلى تشاد ستكون طويلة وصعبة لعدم وجود طيران مباشر بين البلدين، وبالتالى يجب إقامة ترانزيت فى إثيوبيا أو المغرب وفقا لموعد السفر المحدد بناء على توقيت إقامة اللقاء.