شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الأهلى تبث مباراة الفريق مع جيما بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تبث قناة النادى فى السادسة مساء غد الجمعة مباراة الأهلى وجيما الإثيوبى فى ذهاب دور الـ32 لدورى رابطة الأبطال الأفريقى، والمقرر إقامتها بملعب برج العرب.

يبدأ الاستوديو التحليلى فى الواحدة والنصف ظهرًا بفقرات متنوعة؛ سواء من أرض الملعب، حيث يتواجد الإعلامى عمر ربيع ياسين وفى ضيافته نجما الأهلى السابقان محمد حشيش وأحمد بلال، وفى الاستديو الرئيسى الإعلامى عبد الحميد حسن والضيوف شريف عبد المنعم وماهر همام وأسامة حسنى، هذا بالإضافة إلى فقرة الصحافة التى تتضمن لقاءات مع كل من الصحفى محمود صبرى وعصام شلتوت.

وخصصت إدارة القناة العديد من الكاميرات لتغطية كواليس إقامة الفريقين، بالإضافة إلى بعض اللقاءات مع الجماهير من الشارع الكروى.