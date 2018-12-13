شكرا لقرائتكم خبر عن على درويش: استاد القاهرة جاهز لاستضافة أمم أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء على درويش رئيس هيئة استاد القاهرة أن الاستاد جاهز لاستقبال منافسات أمم أفريقيا 2019، التى تقام يونيو المقبل.

كان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد سحب تنظيم البطولة من الكاميرون واعتذرت المغرب المرشح البديل الأكبر عن استضافتها.

وقال درويش، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، من المؤكد أن الاستاد سيكون جاهزا لاستضافة أمم أفريقيا حال إسناد تنظيمها إلى مصر، حيث إن البطولة تقام يونيو المقبل، أى بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتطوير الذى يتم داخل الاستاد والذى اقترب من الانتهاء منه.

وأشار درويش إلى أن استاد القاهرة سيكون على استعداد لاستضافة كل الوفود من الدول المشاركة فى البطولة، والمشجعين، فى ظل الصورة التى سيسظهر بها الاستاد عقب الانتهاء من تطويره، من تغيير أرضية الملعب بالكامل، بجانب تغيير البنية التحتية فى وسائل الصرف والمياه، كما أن أرضية الملعب ستكون مثل أرضية ملعب كازان أرينا بروسيا والذى استضاف مباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الثمانية بكأس العالم، مؤكدا أن هناك خطة شاملة لتغيير مقاعد الملعب وغرف تغيير الملابس، وأن استاد القاهرة مع العودة سيكون شيئا آخر.