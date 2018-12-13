شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى: عودة باسم مرسى غير مطروحة.. وننتظر رد الأهلى على عرض الغزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربى أن ناديه لم يناقش عودة باسم مرسى مهاجم الزمالك الحالى والإنتاج السابق لصفوف العجلات الحربية، مؤكداً أن ناديه ينتظر معرفة مصير عمرو جمال مهاجم الأهلى لضمه.

وقال رئيس الإنتاج، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "مختار مختار المدير الفنى للفريق لم يطلب عودة باسم مرسى حتى ندخل فى مفاوضات مع اللاعب فهى أمر غير مطروح من الأساس".

كان باسم مرسى قد فسخ تعاقده مع نادى لاريسا اليونانى بعد تعذر عودته لليونان، ويمتد تعاقد باسم مرسى مع الزمالك حتى صيف عام 2020.

وشارك باسم مرسى مع لاريسا حتى الآن فى خمس مباريات بكل البطولات ولم يسجل أو يصنع أى هدف حتى الآن.

ويضيف أشرف عامر: "ننتظر معرفة مصير عمرو جمال مع الأهلى لضم اللاعب، ولم نتحدث معه فى الأمر احتراماً لإدارة القلعة الحمراء".

عمرو جمال يتواجد حالًا على قائمة انتظار الأهلى، وحال عدم قيده بقائمة المارد الأحمر فى يناير المقبل يصبح من حق اللاعب الانتقال لأى نادٍ آخر مجانًا.