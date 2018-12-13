شكرا لقرائتكم خبر عن صورة .. المقاولون يضم علاء سلامة لاعب المريخ البورسعيدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أنهى مجلس إدارة نادي المقاولون العرب إجراءات ضم علاء سلامة لاعب المريخ البورسعيدي وذلك لمدة ثلاث مواسم ونصف.

وجاء انتقال علاء سلامة للمقاولون بعدما حصل نادي المريخ البورسعيدي على 700 ألف جنيه مقابل الاستغناء عن اللاعب لنادي المقاولون العرب.

كما شمل عقد بيع اللاعب من المريخ للمقاولون العرب حصول نادي المريخ علي 10%من اعادة ببيع اللاعب لاي نادي داخليا وخارجيا بالاضافة لاقامة كاملة لنادي المريخ بفندق نادي المقاولون في حالة المباريات الخاصة بنادي المريخ في القاهرة.