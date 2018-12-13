شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يحدد 30 مليون جنيه للاستغناء عن حمدى فتحى للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حدد مسئولو إنبي ، 30 مليون جنيه للاستغناء عن خدمات حمدي فتحي لاعب وسط الفريق للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير القادم.

وكشف مصدر مطلع بإنبي عن المفاوضات الدائرة حاليا بين الجانبين حيث أوضح ذاته إن مع تجديد الأهلي لرغبته في ضم اللاعب جاء تحديد إنبي لتلك القيمة المالية التي يتفاوض حولها الناديين حاليا.

وكشف المصدر ذاته عن محاولات أحد الوسطاء في الصفقة بتقريب وجهات النظر بين الناديين بتحديد قيمة تتراوح ما بين ١٥ مليون جنيه إلي ٢٠ مليون جنيه مع دعم الفريق البترولي بلاعبا أو اثنين لابرام صفقة انتقال حمدي فتحي إلي الجزيرة وهو ما سيحسم خلال الفترة المقبلة من عدمه،