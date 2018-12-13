تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.. وموعد القرعة والقناة الناقلة

كتب: ضياء السقا

انتهت منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بعد منافسة قوية بين 32 فريقا، في 8 مجموعات.

وتأهل 16 فريقا لثمن نهائي دوري الأبطال، بعد إثارة كبيرة شهدتها المجموعات.

وستبدأ مباريات ثمن النهائي في فبراير 2019، أي بعد العطلة الشتوية للدوريات وسوق الانتقالات في القارة العجوز والعالم.

ومن المنتظر أن تجرى قرعة دور الـ16، يوم الإثنين المقبل، الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، وستقام في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون بسويسرا.

وستنقل قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة، تفاصيل القرعة على الهواء.

وفيما يلي الفرق المتأهلة لدور الـ16:

المجموعة الأول:

1- بوروسيا دورتموند الألماني

2- أتلتيكو مدريد الإسباني

المجموعة الثانية:

1- برشلونة الإسباني

2- توتنهام هوتسبر الإنكليزي

المجموعة الثالثة:

1- باريس سان جيرمان الفرنسي

2- ليفربول الإنجليزي

المجموعة الرابعة:

1- بورتو البرتغالي

2- شالكه الألماني

المجموعة الخامسة:

1- بايرن ميونخ الألماني

2- أياكس الهولندي

المجموعة السادسة:

1- مانشستر سيتي الإنجليزي

2- ليون الفرنسي

المجموعة السابعة:

1- ريال مدريد الإسباني

2- روما الإيطالي

المجموعة الثامنة:

1- يوفنتوس الإيطالي

2- مانشستر يونايتد الإنجليزي