تقرير.. قرعة دور الـ16 لأبطال أوروبا.. 5 معارك منتظرة.. وصدام محتمل بين صلاح وراموس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اكتمل عِقد المتأهلين إلى دور الـ16 من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن يجري الاتحاد الأوروبي قرعة يوم الاثنين المقبل لتحديد الفرق المتبارية في الدور التالي.

8 أندية حسمت صدارة مجموعاتها وهي (بروسيا دورتموند الألماني – برشلونة الإسباني – باريس سان جيرمان الفرنسي - بورتو البرتغالي – بايرن ميونيخ الألماني – مانشستر سيتي الإنجليزي – ريال مدريد الأسباني – يوفنتوس الإيطالي).

أما أصحاب المركز الثاني فهم (أتليتكو مدريد الإسباني- توتنهام الإنجليزي- ليفربول الإنجليزي- شالكه الألماني- آياكس الهولندي- ليون الفرنسي- روما الإيطالي- مانشستر يونايتد الإنجليزي).

وتقضي لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتجنيب المتأهلين الفرق التي صاحبتهم في المجموعة، كما تعتمد على مبدأ الفصل الجغرافي، والذي لا يسمح بمواجهة فريقين ينتميان لدولة واحدة في دور الستة عشر.

يلا كورة يستعرض خلال الآتي المواجهات المحتملة لكبار أوروبا في دور الـ16:

*بروسيا دورتموند الألماني

الفريق الألماني حسم صدارة المجموعة الأولى بعدما فاز في 4 مباريات من أصل 6 مواجهات، وتعادل في لقاء وخسر في مثله ليجمع 13 نقطة ويتفوق على منافسه الإسباني أتليتكو مدريد -وصيف المجموعة- بفارق المواجهات المباشرة.

بروسيا دورتموند أمامه 6 احتمالات هي (توتنهام الإنجليزي- ليفربول الإنجليزي- آياكس الهولندي- ليون الفرنسي- روما الإيطالي- مانشستر يونايتد الإنجليزي)، مع استبعاد مواجهة فريقي أتليتكو مدريد لتواجده في نفس المجموعة، كذلك شالكه الألماني بسبب مبدأ الفصل الجغرافي.

*برشلونة الإسباني

أول المتأهلين إلى منافسات دور الـ16 بعد فوزه على بي إس في آيندهوفن الهولندي في الجولة الخامسة من دور المجموعات ليرفع رصيده إلى النقطة الـ 13 قبل التعادل أمام توتنهام في الجولة الأخيرة.

برشلونة لم يخسر أي مباراة في دور المجموعات حيث حقق الفوز في أربع مباريات وتعادل في لقائين.

برشلونة أمامه ست مواجهات هي (ليفربول الإنجليزي- شالكه الألماني- آياكس الهولندي- ليون الفرنسي- روما الإيطالي- مانشستر يونايتد الإنجليزي).

*باريس سان جيرمان الفرنسي

نجح الفريق الفرنسي في خطف صدارة المجموعة الثالثة بعد فوزه في 3 مباريات وتعادل في اثنين وخسر في أخرى ليجمع 11 نقطة متفوقًا على ليفربول ونابولي اللذان تساويا في عدد النقاط التسع إلا ان الفريق الإنجليزي حسم المركز الثاني وبطاقة التأهل إلى دور الـ16 بفارق المواجهات المباشرة مع منافسه الإيطالي.

البي اس جي أمامه 6 مواجهات محتملة أمام أحد الفرق الآتية (أتليتكو مدريد الإسباني- توتنهام الإنجليزي- شالكه الألماني- آياكس الهولندي- روما الإيطالي- مانشستر يونايتد الإنجليزي).

*بورتو البرتغالي

متصدر المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة جمعها من الفوز في 5 جولات وتعادل في أخرى ولم يخسر.

بورتو وشالكه هم المتأهلين من المجموعة الرابعة بعدما حسم الأخير وصافة الجدول برصيد 11 نقطة، ما يعني أن القرعة لن تتضمن مواجهة بين الثنائي.

الفرق المتاحة أمام بورتو في القرعة هي (أتليتكو مدريد الإسباني- توتنهام الإنجليزي- ليفربول الإنجليزي-آياكس الهولندي- ليون الفرنسي- روما الإيطالي- مانشستر يونايتد الإنجليزي).

*بايرن ميونيخ الألماني

تأهل الفريق الألماني كأول المجموعة الخامسة، خاض البافاري 6 جولات حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في اثنين ليجمع 14 نقطة عزز بها صدارته للمجموعة.

بايرن ميونيخ سيتجنب مواجهة فريقي أياكس أمستردام الهولندي - وصيف مجموعته- وشالكه الألماني ليتبقى له كل من (أتليتكو مدريد الإسباني- توتنهام الإنجليزي- ليفربول الإنجليزي- ليون الفرنسي- روما الإيطالي- مانشستر يونايتد الإنجليزي).

* مانشستر سيتي الإنجليزي

صاحب المركز الأول في المجدموعة السابعة، حقق الفوز في 4 مباريات من اصل 6 مواجهات، تعادل في واحدة وخسر في أخرى، لحقه الفريق الفرنسي ليون -وصيف المجموعة- برصيد 8 نقاط.

أربع فرق فقط متاحة أمام أمام مانشستر سيتي وهي (أتليتكو مدريد الإسباني- شالكه الألماني- آياكس الهولندي- روما الإيطالي).

* ريال مدريد الإسباني

حامل لقب البطولة الذي جمع 12 نقطة في دور المجموعات حققها من الفوز في أربع مباريات والخسارة في اثنين.

روما صاحب المركز الثاني في البطولة ما يعني تجنب وقوع مواجهة بين الفريقين في دور الـ16.

الفرق المتاحة أمام ريال مدريد هي (توتنهام الإنجليزي- ليفربول الإنجليزي- شالكه الألماني- آياكس الهولندي- ليون الفرنسي- مانشستر يونايتد الإنجليزي).

جدير بالذكر أن ليفربول وريال مدريد التقيا في نهائي النسخة الماضية وتمكن الفريق الإسباني من الفوز على الريدز بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي شهدت إصابة محمد صلاح في النصف ساعة الأولى من المباراة بعد التحامه بسيرجيو راموس مدافع الميرنجي.