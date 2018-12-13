الأهلي يعلن عن القناة الناقلة لمباراته أمام جيما الإثيوبي بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حصلت قناة النادي الأهلي على حقوق بث مباراة الفريق الأحمر أمام جيما الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 لدوري رابطة الأبطال الإفريقي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع جيما في السادسة مساء غد الجمعة على ملعب برج العرب في الاسكندرية.

وسيبدأ الاستوديو التحليلي في الواحدة والنصف ظهرًا بفقرات متنوعة؛ سواء من أرض الملعب، حيث يتواجد الإعلامي عمر ربيع ياسين وفي ضيافته نجما الأهلي السابقان محمد حشيش وأحمد بلال، وفي الاستديو الرئيسي الإعلامي عبدالحميد حسن والضيوف شريف عبدالمنعم وماهر همام وأسامة حسني، هذا بالإضافة إلى فقرة الصحافة التي تتضمن لقاءات مع كلٍ من الصحفي الكبير محمود صبري وعصام شلتوت.

كما خصصت إدارة القناة العديد من الكاميرات لتغطية كواليس إقامة الفريقين، بالإضافة إلى بعض اللقاءات مع الجماهير من الشارع الكروي.

جدير بالذكر أن الأهلي خسر لقب البطولة الموسم الماضي بعد الهزيمة امام الترجي التونسي في مباراة النهائي بنتيجة 4-3.