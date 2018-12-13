نجاح ٢٩ مدربًا وحكمًا للدورات الدولية للكانوي والكياك بالاقصر

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم:

اقيم علي هامش البطولة العربية التاسعة و الدوليه للكانوي و الكياك والتي استضافهما نادي التجديف بمحافظة الاقصر خلال الفتره من 10 ، ١٤ ديسمبر الجاري، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ومحافظ الاقصر المستشار مصطفى الهم الدورة الدولية للمدربين بمشاركة 37 مدربا من جميع الدول

المشاركة والتي شارك بها عدد كبير من المدربين و الحكام المصريين و تم اجتيازهم للاختبارات بنجاح.

ففي دورة المدربين اجتاذ الدوره بنجاح كل من محمد جوده وسيف سامح وعبدالله يسري وعلي حسان والسيد محمد وعمرو عبدالحميد وعبدالحكيم داود وسليمان

محمد وبلال أحمد ويحيى أبو السعود وحسين محمد وعادل حسن ود عادل مكي و د نصر شعبان ومحمد صلاح الدين وجنة عبدالمحسن وحور أشرف وجالا أسامة وسامح عبدالعزيز وسيف عماد ومدحت فاروق.

وفي دوره الحكم القاري نجح من مصر كل من مدحت فاروق، ونانسي أحمد فتحي، وخالد محمد خيري، وممدوح مجدي، وبهيره حسين، وأحمد محمد حنفي، وأحمد حسن لطفي، ومحمد مرسي الفوال.