منتخب السنغال يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للكرة الشاطئية

كتب - كريم عبدالمحسن: تأهل منتخب السنغال إلى نهائي بطولة أفريقيا للكرة الشاطئية، المقامة بمدينة شرم الشيخ، وكذلك تأهل لنهائيات كأس العالم الذي يقام في باراجواى. العالم الذي يقام في باراجواى. جاء ذلك بعد فوزه الكبير على منتخب المغرب ٢/٧ في نصف النهائي. أحرز لمنتخب السنغال كل من دياسى هدفين ونيدال وحميدو بارى هدفين وميندى ودياتى، وأحرز للمغرب الناخلى ونسيم الحداوى.

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