مصر تستضيف ماراثون عالمي للكياك والكانوي من أسوان للأقصر

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم:

وافق الاتحاد المصري للكياك والكانوي برئاسة محمد السكري على إقامة ماراثون عالمي للعبة لمسافة 200 كيلو متر، ينطلق من محافظة أسوان وحتى محافظة الاقصر.

وكشف محمد السكري رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري أن الاتحاد تلقى عرضا لتنظيم المارثون العالمي من أحد أكبر الشركات العالمية في مجال تصنيع المراكب وتسويق المسابقات، والتي حرص المسؤلين بها على

زيارة مصر خلال فعاليات سباق النيل الدولي والمقام حاليا بالأقصر، لعرض هذا المقترح والتفاوض بشأن إقامة المارثون، بعد النجاح الكبير الذى حققه سباق النيل الدولي والبطولة العربية وأشادة الاتحاد الدولي والإفريقي بالبطولتين، لافتا إلى أن هذا النجاح للبطولتين دفع الاتحاد الدولي للموافقة على إدراجالمارثون ضمن الأجندة الدولية للاتحاد الدولي.

وأضاف السكري انه تم الاتفاق مع الشركة على أن يكون المارثون تحت رعايتها حيث تقوم بتسويقه فى مختلف أنحاء العالم، وبتنظيم من الاتحاد المصري وإشراف الاتحادين الأفريقي والدولي.

وتابع انه تم وضع الخطوط العريضة للمارثون حيث تقرر أن ينطلق من محافظة أسوان وينتهى بمحافظة الاقصر ويستمر لمدة أربع أيام على أن يكون السباق لمسافة 50 كيلو كل يوم، ويرافق السباق فندق عائم في النيل لإقامة الاعبين.