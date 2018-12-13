أيمن الجمل دمياط- هشام الولي اتفق سمير موسي رئيس نادي الزرقا مع أيمن الجمل نجم الإسماعيلي السابق والمدير الفني الحالي علي تدريب الفريق الكروي الأول بالنادي خلفًا لأحمد سند المدير الفني السابق الذي رحل عقب هزيمة الفريق أمام كوكاكولا الأسبوع الماضي. لأحمد سند المدير الفني السابق الذي رحل عقب هزيمة الفريق أمام كوكاكولا الأسبوع الماضي. وقال أشرف الجمال عضو مجلس إدارة نادي الزرقا أن الجمل سيحضر اليوم الخميس للاجتماع مع سمير موسي والاتفاق علي الجهاز المعاون ثم يقود مران الفريق السبت استعدادًا للقاء فريق الترسانة يوم الخميس القادم.



شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الجمل مديرًا فنيًّا للزرقا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .