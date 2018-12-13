القيعي يصل أنجولا لحسم تعاقد الأهلي مع جيرالدو

جيرالدو، لاعب أول أغسطس الأنجوليكتب - محمد اللاهوني ورامي جمال
وصل عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، إلى أنجولا، فجر اليوم الخميس، من أجل حسم صفقة التعاقد مع الأنجولي جيرالدو،نجم فريق أول أغسطس.
حصل الأهلي على توقيع جيرالدو صاحب الـ27 عامًا بواسطة محمد
من المنتظر أن يتم القيعي المفاوضات مع مسئولي أول أغسطس، ويعود للقاهرة برفقة اللاعب خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا لإعلان الصفقة.
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