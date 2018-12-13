مؤمن زكريا يشارك في تدريبات الغائبين عن مباراة الأهلي وجيما

شارك مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مواجهة جيما الأثيوبي، الذي أقيم على ملعب التتش صباح، اليوم الخميس، تحت إشرافسامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني.
اشتكى مؤمن من إصابة بإجهاد في العضلة الخلفية، واكتفى بجلسات في «الجيم» عقب مواجهة طلائع
يستعد مؤمن للعودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي عقب انتهاء مباراة «جيما الأثيوبي» المقرر لها، غدًا الجمعة، ببرج العرب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
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