مؤمن زكريا يشارك في تدريبات الغائبين عن مباراة الأهلي وجيما

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

شارك مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مواجهة جيما الأثيوبي، الذي أقيم على ملعب التتش صباح، اليوم الخميس، تحت إشراف

سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني.

اشتكى مؤمن من إصابة بإجهاد في العضلة الخلفية، واكتفى بجلسات في «الجيم» عقب مواجهة طلائع

الجيش الأخيرة، والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر في بطولة الدوري العام.

يستعد مؤمن للعودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي عقب انتهاء مباراة «جيما الأثيوبي» المقرر لها، غدًا الجمعة، ببرج العرب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.