ننشر كواليس استضافة مصر لكأس أمم أفريقيا بعد انسحاب المغرب

بات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، برئاسة أحمد أحمد في ورطة كبرى، عقب إعلان المغرب رسميًا تراجعها عن التقدم بطلب رسمي لاستضافة منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، بعد سحب تنظيمها من الكاميرون، خاصة أن رئيس الكاف كان قد أعلن أن مدة الترشح لاستضافة المسابقة تنتهي غدًا الموافق 14 ديسمبر وإعلان إسم البلد المضيف الجديد في التاسع من يناير المقبل.

وجاءت مصر في مقدمة الدول المرشحة بقوة لاستضافة البطولة القارية، والتي من المقرر أن تنطلق خلال ستة أشهر فقط من الآن، علمًا بأن النسخة المقبلة ستقام بمشاركة 24 منتخبًا بدلا من 16 للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، وقد يكون من الصعب على أي دولة الاستعداد لتنظيم مسابقة بهذا الحجم خلال 6 أشهرفقط!.

وتلقى هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، اتصالًا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لبحث إمكانية التقدم بطلب لاستضافة أمم أفريقيا 2019، بعد إعلان المغرب عدم نيتها استضافة البطولة.

واتفق وزير الشباب والرياضة، مع أبو ريدة على قيام الأخير، بالتواصل مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وإبلاغهم برغبة مصر في استضافة أمم أفريقيا.

ويبدو أن الأمور تصب في اتجاه استضافة مصر للبطولة خاصة بعد تصريحات عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، والتي ترحب بالأمر.

تصريحات تؤيد استضافة مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

أكد مجدي عبد الغني على أن الدولة هي صاحبة القرار في التقدم لاستضافة البطولة، لكن المشكلة الوحيدة في وجود الجمهور وحضور المباريات.

بينما قال أحمد مجاهد عضو الجبلاية إنه ليس هناك أزمة في استضافة ملاعب مصر بطولة أمم أفريقيا 2019، وأعلن أن مصر جاهزة لحدث مثل هذا.

وخرج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، ونفى تمامًا فكرة إلغاء بطولة الدوري الممتاز حال استضافة مصر بطولة أفريقيا المقبلة مشددًا على أن مواعيد البطولة لن تتضارب مع مواعيد مباريات محلية (التفاصيل من هنا)

وأكد محمد كامل رئيس شركة "بريزينتيشن سبورتس" راعي الكرة المصرية، أن الشركة جاهزة لمساعدة الدولة واتحاد الكرة في تنظيم واستضافة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأضاف كامل أن شركة بريزينتيشن وشركتي "إستادات ولايف"، يمتلكون قدرات هائلة لتنظيم هذا الحدث، مشددًا على أن مصر تمتلك من الإمكانيات ما يؤهلها لتنظيم البطولة إذا قررت التقدم.

وبدأت شركة "إستادات" بالفعل في استلام الإستادات في مختلف أنحاء الجمهورية من وزارة الرياضة، وكانت تضع في خطتها تجهيز الملاعب للموسم الجديد وبطولة كأس أمم

أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو، والتي تقام خلال العام المقبل، ولكن في حال تقرر تنظيم بطولة الأمم في مصر، سيتم العمل على بسرعة أكبر لتجهيز الملاعب في أسرع وقت ممكن.

يبدو أن وزارة الرياضة واتحاد الكرة وشركة بريزينتيشن لديهم رغبة واضحة في استضافة البطولة إنقاذًا للاتحاد الأفريقي من ورطة تراجع المغرب.

وفي حال استضافة مصر للبطولة وتم التنظيم بشكل جيد، كما حدث عام 2006 وتوجت مصر بكأس أمم أفريقيا في تلك النسخة، ستكون هذه المسابقة التي يشاهدها العالم أجمع هي خير ترويج للنشاط السياحي، خاصة أن أفريقيا تعج بالعديد من النجوم التي تلعب في كبار أندية أوروبا مما يسلط الضوء على مصر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وتمتلك مصر العديد من الملاعب التي من الممكن أن تستضيف بطولة بهذا الحجم، وعلى رأسها ملعب برج العرب في الإسكندرية، وملعب استاد القاهرة، وملعب استاد الدفاع الجوي، وملعب استاد بتروسبورت، وملعب استاد السلام، وملعب الجيش بالسويس، وملعب المقاولون العرب.

وفي حال استضافت مصر البطولة ونجحت في التنظيم بشكل جيد، سيتوجب على اتحاد الكرة خوض مباريات الدوري المصري بجماهير بشكل طبيعي ليعود الجمهور إلى المدرجات مرة أخرى بعد منعه من الحضور منذ عام 2011.

وقد يلجأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في النهاية إلى إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية في بلدين، على غرار ما حدث في نسخة 2012 من المونديال الأفريقي التي أقيمت في غينيا الاستوائية والجابون، أو إقامتها في جنوب أفريقيا التي أبدت رغبتها في استضافة البطولة.

رسمياً .. المغرب تعلن عدم تقدمها لإستضافة كأس الامم الافريقية 2019