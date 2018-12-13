رياضة | رغم المسكنات.. حميد أحداد يبلغ الزمالك بالرحيل رسميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم المسكنات.. حميد أحداد يبلغ الزمالك بالرحيل رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على الرغم من محاولات مسئولي نادي الزمالك بإقناع المغربي حميد أحداد بالبقاء مع الفريق والحصول على فرصته خلال الفترة القادمة لكن اللاعب له وجهة نظر أخرى.

أحداد أبلغ إدارة الزمالك بشكل رسمي بالرحيل في ميركاتو الشتاء وأنه يبحث عن عرض خارجي للإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، رافضًا فكرة البقاء مع الفريق حتى مع عدم التعاقد مع مهاجم جديد.

وشدد أحداد على مسئولي الزمالك أن مشكلته ليست في المهاجم الجديد ولكن بسبب تجاهل السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق له وعدم حصوله على فرصته بشكل نهائي رغم الوعود العديدة التي حصل عليها من قبل بمشاركته وإثبات نفسه.

وكان الزمالك قد تعاقد مع أحداد مطلع الموسم الجاري من صفوف الدفاع الجديدي المغربي بمقابل مادي وصل إلى مليون و400 ألف دولار.