رياضة | رغم المسكنات.. حميد أحداد يبلغ الزمالك بالرحيل رسميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم المسكنات.. حميد أحداد يبلغ الزمالك بالرحيل رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
على الرغم من محاولات مسئولي نادي الزمالك بإقناع المغربي حميد أحداد بالبقاء مع الفريق والحصول على فرصته خلال الفترة القادمة لكن اللاعب له وجهة نظر أخرى.
أحداد أبلغ إدارة الزمالك بشكل رسمي بالرحيل في ميركاتو الشتاء وأنه يبحث عن عرض خارجي للإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، رافضًا فكرة البقاء مع الفريق حتى مع عدم التعاقد مع مهاجم جديد.
وشدد أحداد على مسئولي الزمالك أن مشكلته ليست في المهاجم الجديد ولكن بسبب تجاهل السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق له وعدم حصوله على فرصته بشكل نهائي رغم الوعود العديدة التي حصل عليها من قبل بمشاركته وإثبات نفسه.
وكان الزمالك قد تعاقد مع أحداد مطلع الموسم الجاري من صفوف الدفاع الجديدي المغربي بمقابل مادي وصل إلى مليون و400 ألف دولار.
ويواجه فريق الزمالك نظيره القطن التشادى يوم السبت المقبل على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، في ذهاب دور ال٣٢ من كأس الكونفدرالية الإفريقية بحضور جماهيري يصل إلى ١٠ آلاف مشجع.
قائمة الزمالك لبطولة الكونفدرالية
وحسب الموقع الرسمي للكاف، تكونت القائمة من 26 لاعبًا من أجل المشاركة في الموسم الجديد، على أن يقوم النادي بإضافة 4 لاعبين خلال فترة القيد الإفريقي الثانية.
وتم استبعاد كل من لاعب الوسط محمد حسن والمدافع محمد عبد السلام والظهير الأيمن محمد أحمد "كماتشو".
وتكونت القائمة من:
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" وعماد السيد وعمر صلاح.
الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وبهاء مجدي وأحمد أبو الفتوح.
الوسط: طارق حامد ومحمود دونجا وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد عنتر ومحمود عبد المنعم كهربا وإبراهيم حسن ومحمد إبراهيم وعبد الله جمعة وأيمن حفني ويوسف أوباما ومصطفى فتحي وأحمد مدبولي.
وفي الهجوم: عمر السعيد وكابونجو كاسونجو وحميد أحداد.
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