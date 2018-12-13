رياضة | رحلة خاصة من الأهلي للإعلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رحلة خاصة من الأهلي للإعلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت لجنة المباريات برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ورئيس اللجنة، وعضوية كل من خالد الدرندلي أمين الصندوق، وإبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة، ومحمد مرجان المدير التنفيذي، تنظيم رحلة للسادة الصحفيين والمصورين المكلفين من قبل مؤسساتهم الصحفية بتغطية مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها السادسة مساء غد الجمعة وذلك لنقل الصحفيين والمصورين الى الاسكندرية؛ تيسيرًا عليهم وللقيام بمهام عملهم.
ويبدأ التجمع في العاشرة من صباح غد الجمعة بمقر النادي بالجزيرة، على أن تتحرك الرحلة إلى الإسكندرية في موعد أقصاه الحادية عشرة، وتبدأ رحلة العودة إلى القاهرة عقب انتهاء المباراة.
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