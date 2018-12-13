رياضة | الترسانة يمنح رضا العزب مهلة 48 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترسانة يمنح رضا العزب مهلة 48 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد كشري المدير الفني لفريق الترسانة أحد فرق القسم الثاني للمجموعة الثانية، أنه أعطي مهلة لا تزيد عن يومين للاعب رضا عزب الظهير الأيمن لنادي طنطا والزمالك السابق، لضمه لصفوف النادي.

ودخلت المفاوضات في طريق مسدود مع طنطا، الذي تحفظ علي الموافقة علي انتقال العزب والحصول علي خدمات "زيكو" وسط مهاجم الترسانة، وعلي جانب أخر تحفظ زيكو علي رغبته في الانتقال للبلدية إذا حسم الأمر علي سبيل الاعارة.

وعرض الترسانة حسين حلمي وايهاب ياسر ريان، ولكن طنطا تحفظت علي رغبتها في الحصول علي خدمات زيكو.

الجدير بالذكر أن مفاوضات فريق الشواكيش للعزب بدأت منذ أسابيع من أجل ضمه، ويحق للاعب التوقيع لأي فريق في يناير لأن هذا الموسم يعد الأخير في عقده مع طنطا.