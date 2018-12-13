رياضة | فضيحة مارادونا وحبيبته

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وقع دييجو أرماندو مارادونا أسطورة الأرجنتين في فضيحة مع حبيبته السابقة بعد علاقة دامت 6 سنوات.

وطردت الشابة روسيو أوليفيا حبيبة مارادونا أسطورة الأرجنتينمن المنزل الذي اشتراه لها وكان يسكن فيه معها.

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الشابة روسيو أوليفا البالغة من العمر 28 عامًا أنهت علاقتها العاطفية مع حبيبها مارادونا، البالغ من العمر 58 عامًا

وأضافت أنا مارادونا تعرض للطرد القاسي من منزل أوليفا، بالرغم من أنه اشتراه لها من ماله الخاص قبل فترة مما جعله يدخل في أزمة عاطفية.

وشهدت العلاقة بين مارادونا وحبيبته سلسلة من الشجارات خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي جعلهما ينهيان علاقتهما، بالرغم من أن مارادونا لم يكن يرغب في الفراق.

وأهدى مارادونا لحبيبته منزلًا فخمًا لحبيبته في منطقة بيلا فيستا بالعاصمة الأرجنتينية، بوينوس آيرس لكنها طردته منه.

والتقى مارادونا بأوليفا في عام 2012 بعد طلاقه من زوجته كلوديا فيلافان عام 2003، بعد زواج دام 17 سنة.

يشار إلى أن حياة مارادونا العاطفية تحتشد بالقصص والمشكلات، إلا أن واقعة الطرد من المنزل تبدو الأولى من نوعها بالحياة الحافلة لأسطورة الكرة الأرجنتينية.