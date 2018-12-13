رياضة | قناة الأهلي تعلن برنامجها المواجهة جيما الإثيوبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة الأهلي تعلن برنامجها المواجهة جيما الإثيوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبث قناة النادي في السادسة مساء غد الجمعة، مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 لدوري رابطة الأبطال الإفريقي، والمقرر إقامتها بملعب برج العرب.

يبدأ الاستوديو التحليلي في الواحدة والنصف ظهرًا بفقرات متنوعة؛ سواء من أرض الملعب، حيث يتواجد الإعلامي عمر ربيع ياسين وفي ضيافته نجما الأهلي السابقان محمد حشيش وأحمد بلال، وفي الاستديو الرئيسي الإعلامي عبدالحميد حسن والضيوف شريف عبدالمنعم وماهر همام وأسامة حسني، هذا بالإضافة إلى فقرة الصحافة التي تتضمن لقاءات مع كلٍ من الصحفي الكبير محمود صبري وعصام شلتوت.

وخصصت إدارة القناة العديد من الكاميرات لتغطية كواليس إقامة الفريقين، بالإضافة إلى بعض اللقاءات مع الجماهير من الشارع الكروي.

محمد يوسف يستقر على تشكيل الأهلي أمام جيما الإثيوبي