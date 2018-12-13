شكرا لقرائتكم خبر عن هزيمة الريال أمام سسكا وتألق عثمان ديمبلي الأبرز في صحف إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ركزت الصحف الإسبانية، الصادرة، صباح اليوم الخميس، على هزيمة ريال مدريد الكبيرة أمام سسكا موسكو بنتيجة 3-0، في ملعب سانتياجو برنابيو، وكذلك الإشادة بمستوى عثمان ديمبلي نجم برشلونة في الفترة الأخيرة.

وحقق فريق سسكا موسكو الروسي، فوزًا عريضًا ومفاجئًا على مضيفه ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان ريال مدريد، حامل اللقب، ضمن قبل انطلاق اللقاء تأهله لدور الـ 16 للمسابقة الأوروبية، كمتصدر للمجموعة السابعة برصيد 12 نقطة، فيما رفع سسكا موسكو رصيده إلى 7 نقاط ولكن الفوز الكبير اليوم لم يكن كافيا لتأهله لمنافسات بطولة الدوري الأوروبي، حيث حل في المركز الرابع والأخير وودع المسابقات الأوروبية بفارق المواجهات المباشرة عن فريق فيكتوريا بلزن التشيكي الذي خطف المركز الثالث بعد فوزه على روما الإيطالي بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده لسبع نقاط أيضا.

وعنونت صحيفة «ماركا» صفحتها الأولى بكتابة «ليلة للنسيان»، وتابعت «الفريق الأبيض بقليل من المستوى المعتاد يعاني أمام سسكا موسكو، ويتلقى أسوأ هزيمة أوروبية في سانتياجو برنابيو، وإيسكو يواجه الجماهير»، وفي الأسفل تحدثت عن استعداد جيرارد بيكيه لشراء نادي أندورا الكتالوني، اعتبارا من الموسم المقبل.