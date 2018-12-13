شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدني مكثف في الأهلي لـ«أزارو» و«معلول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خاض وليد أزارو، وعلي معلول، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مراناً بدنياً اليوم على ملعب التتش وأدى الثنائي تدريبات بدنية، ثم أديا تدريبات بالكرة لتجهيزهما للمشاركة في مران الفريق الجماعي عقب مواجهة جيما الأثيوبي في ذهاب دور الـ32 لبطولة إفريقيا .

واشتكى معلول من إصابة في العضلة الضامة وبدأ المشاركة بشكل تدريجي في المران الجماعي، فيما اشتكي أزارو من إصابة في العضلة الخلفية.

وخضع معلول وأزارو لبرنامج بدني مكثف في ملعب التتش، وقطعا شوطا كبيرا نحو العودة والتواجد مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.