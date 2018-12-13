شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يبدأ الجري حول الملعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بدأ صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الجري حول الملعب على هامش مران اللاعبين الغائبين عن مباراة «جيما الأثيوبي» التي تقام غدا على استاد برج العرب.

وكان صلاح محسن، قد اشتكى من إصابة في العضلة الضامة أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي والمباريات الرسمية.

وبدأ اللاعب تنفيذ مرحلة جديدة من التأهيل تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.