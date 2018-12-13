دبي تستعد لاستقبال كأس آسيا بعد وصوله إلى طوكيو

وصلت الكأس الجديدة المخصصة لبطل كأس الأمم الآسيوية، إلى اليابان، وذلك في المرحلة الأخيرة من جولتها، حيث ستعرض في مبنى تلفزيون آساهي بالعاصمة طوكيو، يومي 15 و16 كانون الأول/ديسمبر الجاري، قبل أن تنتقل إلى مدينة دبي يوم 19 من نفس الشهر.

وتم الكشف عن الكأس الجديدة على هامش قرعة نهائيات كأس آسيا، في برج خليفة خلال شهر أيار/مايو الماضي قبل أن تبدأ جولتها في الصين ثم العاصمة الكورية الجنوبية سيول، وبعد ذلك انتقلت إلى العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الماضي.

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استبدال الكأس القديمة للبطولة بتصميم جديدة من إنتاج شركة "سيلفرسميث" العالمية، وذلك للمرة الأولى منذ إطلاق البطولة عام 1956، حيث يعبر التصميم الجديد عن قوة وروح كرة القدم في أقدم البطولات القارية.

ونقل الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قوله "نود أن نشكر شركاءنا التجاريين على التصميم الجديد للكأس، والذي يعبر عن إرث البطولة".