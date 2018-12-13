باراناينسي يحقق حلمه بعد 18 عاما

دخل أتلتيكو باراناينسي، الذي توج بلقب "سودأمريكانا" على حساب جونيور الكولومبي بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 طوال 120 دقيقة من اللعب، نادي الفرق البرازيلية المتوجة بألقاب دولية، وهو حلم كان يتطلع إليه منذ عام 2000 حين شارك للمرة الأولى في كأس ليبرتادوريس.

وحقق باراناينسي هذا الإنجاز بصعوبة بالغة بعد التعادل في لقاء ذهاب الدور النهائي بهدف لمثله في مدينة بارانكيا الكولومبية، ليضطر للجوء لركلات الترجيح لحسم صاحب اللقب، ليفوز بها 4-3.

ودائما ما كان فريق مدينة كوريتيبا يتطلع لدخول عضوية هذا النادي، الذي تتصدره أندية عريقة مثل فلامنجو، كورينثيانز، بالميراس، كروزيرو وجريميو، لكنه كان يعلم بصعوبة الأمر.

وكان باراناينسي، المتوج بلقب الدوري البرازيلي مرة واحدة في عام 2001 ، على وشك تحقيق هذا الإنجاز في عام 2005 عندما تأهل إلى نهائي كأس ليبرتادوريس، البطولة الأعرق على مستوى القارة، قبل أن يخسر أمام مواطنه ساو باولو، وكذلك في عام 2006 عندما حل ثالثا في كأس "سودأمريكانا"، لينتظر اللحظة المناسبة.

وبهذا اللقب أصبح باراناينسي أول ناد في ولاية بارانا الذي يتوج بلقب دولي، ورابع الأندية البرازيلية التي تفوز بسودأمريكانا، بعد إنترناسيونال (2008)، ساو باولو (2012) وشابيكوينسي (2016)، في قائمة لا تضم سوى فريقين توجا بهذا اللقب مرتين هما بوكا جونيورز وإنديبندينتي من الأرجنتين.

كما أن النادي المؤسس قبل 94 عاما سبق وأن حل وصيفا لبطل الدوري البرازيلي في عام 2004 وكذلك لكأس البرازيل في عام 2013.

وعلى جانب آخر يعد هذا اللقب أكبر إنجاز لمدرب الفريق الشاب، تياجو نونيس، صاحب الـ38 عاما، الذي كان بحاجة لفوز كهذا ليدخل قائمة المدربين الكبار في البرازيل.