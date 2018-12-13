القيعي في أنجولا لحسم صفقة جيرالدو

وصل عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالأهلي المصري إلى أنجولا، فجر اليوم الخميس، من أجل حسم صفقة التعاقد مع الأنجولي جيرالدو، نجم فريق أول أغسطس، في شهر يناير / كانون الثاني المقبل.

ومن المنتظر أن يتم القيعي المفاوضات مع مسؤولي أول أغسطس، ويعود للقاهرة برفقة اللاعب خلال الساعات القادمة، تمهيدا لإعلان الصفقة.

وحصل الأهلي على توقيع جيرالدو صاحب الـ27 عاما، بواسطة محمد فضل مدير التعاقدات وجلبيرتو لاعب الأهلي الأسبق، خلال الفترة الأخيرة، قبل أن يوافق مسؤولو القلعة الحمراء على إتمام الصفقة.

ويضم الأهلي بين صفوفه 4 لاعبين أجانب هم المغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجاي والتونسي علي معلول والمالي ساليف كوليبالي، ولكن أجاي لم يتم قيده محليا بسبب ظروف الإصابة.