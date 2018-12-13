شكرا لقرائتكم كلوب يكيل المديح «لإنقاذ العمر» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ليفربول (إنكلترا) - رويترز | منذ 12 ساعة في 13 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 12 ديسمبر 2018 / 20:46

واصل محمد صلاح مستواه المذهل ليقود ليفربول إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم لكن المدرب يورغن كلوب كان ممتنا «لإنقاذ العمر» من الحارس أليسون بعد الفوز 1- صفر على نابولي.



وكان الانتصار الضئيل كافيا لتأهل ليفربول على حساب نابولي الذي دخل المباراة وهو في صدارة المجموعة الثالثة لكنه ودع البطولة بفارق الأهداف المسجلة إذ تساوى الفريقان برصيد تسع نقاط وفي المواجهات المباشرة أيضا.

وشاهد كلوب والجماهير المتوترة باستاد أنفيلد صمود ليفربول في اللحظات الأخيرة وسط شعور بالراحة بعد الإنقاذ المذهل من البرازيلي أليسون الذي انطلق من خط مرماه ليحرم أركاديوش ميليك من هز شباكه، وقال كلوب: «لا أملك الكلمات لوصف الإنقاذ الذي قام به أليسون. كان إنقاذ العمر. لم يكن الإنقاذ فقط. (أليسون) قام بالعديد من الأشياء بهدوء. الإنقاذ كان مذهلا ولا يصدق ولم يسبق أن شاهدت مثل هذا الأمر»، وكانت إشادة كلوب بصلاح صاحب هدف الفوز مختصرة، وقال: «الهدف الذي أحرز محمد يا له من هدف. لا يصدق».

وبعد ما حققه صلاح في ليفربول في فترة قصيرة فيمكن التماس العذر لمتحدث لبق مثل كلوب على عدم امتلاكه الكلمات الكافية لامتداح اللاعب المصري.

وفاق تسجيله 44 هدفا بجميع المسابقات في موسمه الأول في أنفيلد كل التوقعات حتى بدا أن أهدافه السبعة في أول 15 مباراة في الدوري هذا الموسم بالإضافة إلى اثنين في دوري الأبطال أمر هزيل، وفي غضون أسبوع أوضح صلاح أهميته لفريق المدرب كلوب، وأحرز ثلاثة أهداف في الفوز في بورنموث ليقود ليفربول إلى صدارة الدوري كما كان هدفه الرائع في مرمى نابولي بعد عمل فردي كافيا لبلوغ دور الستة عشر.