شكرا لقرائتكم أستراليا يخسر موي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - استراليا - رويترز | منذ 12 ساعة في 13 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 12 ديسمبر 2018 / 20:51

يبدو أن أرون موي لاعب وسط استراليا سيغيب عن جزء من حملة استراليا للدفاع عن لقب كأس آسيا لكرة القدم الشهر المقبل بعدما نشر صورة وهو يضع دعامة حول ركبته.



وأصيب موي في هزيمة فريقه هدرسفيلد تاون 1-صفر أمام أرسنال في الدوري الإنكليزي الممتاز السبت الماضي وأشارت تقارير إعلامية إلى أن اللاعب البالغ عمره 28 عاما ربما يغيب لستة أسابيع.

ويعني هذا أن موي سيغيب على الأقل عن مباريات استراليا في دور المجموعات ضد الأردن، وفلسطين، وسورية، وتنطلق البطولة في الخامس من الشهر المقبل في الإمارات،وتنتظر استراليا، التي ستختار التشكيلة الأخيرة المكونة من 23 لاعبا الأسبوع المقبل، التقرير الطبي من هدرسفيلد لمعرفة مدى إصابة موي.