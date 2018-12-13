شكرا لقرائتكم مصر تؤكد قدرتها على استضافة «أمم أفريقيا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 12 ساعة في 13 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 12 ديسمبر 2018 / 20:43

قال وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي إن بلاده قادرة على تنظيم كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019 بعد سحب «كاف» تنظيمها من الكاميرون، مشيرا إلى أن القرار مرهون برغبة مسؤولي الاتحاد المصري خصوصا بعد إعلان الأخير نيته دعم نظيره المغربي.



من جانب آخر، قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي قبول استقالة المدير الفني البرازيلي جورفان فييرا بعد خروج الفريق من دور الـ 16 بكأس زايد للأندية العربية إثر خسارته بركلات الترجيح أمام مضيفه الرجاء المغربي، وسيعلن المجلس اسم المدرب الجديد خلال ساعات، ويستعد «الدراويش» لموجهة صعبة مع القطن الكاميرون في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

من جانب آخر، أصيب المدير الفني للأهلي محمد يوسف بضربة موجعة جديدة، إذ أعلن طبيب الفريق غياب المدافع سعد الدين سمير نحو شهر إثر إصابته بمزق في العضلة الخلفية في أثناء مشاركته في مباراة طلائع الجيش الأخيرة بالدوري المحلي وتعج قائمة المصابين بالفريق «الأحمر» بالمصابين من الركائز الأساسية أبرزهم الجناح الأيمن المخضرم أحمد فتحي ولاعب الوسط المخضرم حسام عاشور والجناح الأيسر الدولي التونسي علي معلول والمهاجم النيجيري جونيور أغايي، ويستعد الأهلي لمواجهة جيما الإثيوبي غدا (الجمعة) في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

على صعيد آخر، نقل الزمالك مباراته مع القطن التشادي في دور الـ32 للكونفديرالية الإفريقية السبت القادم من ملعب بتروسبورت بالقاهرة إلى برج العرب بالإسكندرية، ووافقت جهات الأمن على حضور 10 آلاف متفرج.