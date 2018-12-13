شكرا لقرائتكم رومينيغه يرفض فكرة اعتزال كومان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برلين - أ ف ب | منذ 12 ساعة في 13 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 12 ديسمبر 2018 / 21:32

حض الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني كارل هاينتس رومينيغه لاعبه الفرنسي كينغسلي كومان على مواصلة مسيرته والكف عن التلميح لاحتمال اعتزاله كرة القدم في حال تعرضه للإصابة مجددا.



وتعرض الجناح الفرنسي البالغ من العمر 22 عاما لإصابتين متتاليتين في أربطة الكاحل، إحداهما في شباط (فبراير) الماضي حرمته فرصة المشاركة مع منتخب بلاده المتوج بطلا للعالم في مونديال روسيا 2018، والثانية في آب (أغسطس) الماضي في المباراة الأولى من الدوري الألماني لكرة القدم، غاب بسببها حتى مطلع كانون الأول (ديسمبر) الحالي.

وقال رومينيغه قبيل سفر الفريق إلى هولندا لملاقاة أياكس أمستردام في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا: «أود أن أنصحه (كومان) بعدم الانجرار والتفكير بإنهاء مسيرته»، وأضاف: «في عالم كرة القدم اليوم، وهي لعبة سريعة وأحيانا شديدة، لا يمكن تفادي التعرض للإصابة من وقت لآخر»، مشددا على أن «الأمر الأهم هو العودة إلى المنافسة بمعنويات عالية». ونشأ كومان في صفوف باريس سان جرمان الفرنسي، وانضم إلى يوفنتوس الإيطالي في عام 2014، قبل القدوم إلى ميونيخ عام 2016، وشدد رومينيغه على أن الجميع: «يقفون خلفه (...) نعلم أنه لاعب جيد، لاعب مهم وسيكون على قدر أكبر من الأهمية في المستقبل»، وكان كومان قد قال لبرنامج «تيليفوت» الذي تبثه قناة «تي اف 1» الفرنسية، أنه يفكر بإنهاء مسيرته إذا تعرض مجددا لإصابة خطرة.